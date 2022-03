Forspoken: la data di uscita potrebbe essere stata rinviata, stando a un rumor

La data di uscita di Forspoken potrebbe essere stata rinviata. Secondo una fonte del noto insider AccountNGT, Square Enix sembrerebbe aver preso la decisione di rinviare il lancio dell'action RPG di qualche mese, con l'ufficialità che potrebbe arrivare durante il presunto PlayStation Showcase di questo mese.

La soffiata come al solito è arrivata dall'account Twitter del gola profonda, dove nelle ultime ore ha parlato anche di possibili nuovi giochi di Sly Cooper e Infamous in lavorazione presso i PlayStation Studios. Anche in questo caso si tratta di un'indiscrezione senza conferma ufficiale, dunque da prendere con le pinze.

L'ultima volta che abbiamo visto in azione Forspoken è stato a dicembre dello scorso anno, quando Square Enix ha presentato un video gameplay di circa 4 minuti, che ha messo in mostra il potenziale del gioco e del Luminous Engine.

Al momento, la data di uscita di Forspoken è prevista per il 24 maggio per PS5 e PC. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima del nuovo gioco di Square Enix.