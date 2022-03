Sifu a quota un milione di copie vendute, ma solo la metà dei giocatori supera il secondo livello

Sifu ha venduto oltre un milione di copie su PS5, PS4 e PC nel giro di tre settimane dal lancio, stando a quanto annunciato da Sloclap, che per festeggiare ha snocciolato anche alcune statistiche del suo action game basato sulle arti marziali.

Uscito lo scorso 8 febbraio, Sifu ha ricevuto le lodi della critica per un sistema di combattimento raffinato e per alcune trovate di gameplay interessanti, come ad esempio quella legata all'invecchiamento del protagonista ad ogni morte. Tuttavia, come spieghiamo nella nostra recensione, si tratta anche di un gioco con una difficoltà tarata verso l'alto e le statistiche svelate oggi da Sloclap lo confermano:

Complessivamente sono state giocate oltre 10 milioni di ore.

Più del 45% dei giocatori hanno completato l'impegnativo secondo livello del gioco.

Oltre 150.000 giocatori hanno padroneggiato il kung fu abbastanza per battere Yang, l'antagonista principale.

Sifu, un'immagine promozionale

"Siamo entusiasti dell'accoglienza di Sifu sia da parte dei fan che della stampa", recita il comunicato stampa firmato dall'executive producer Pierre Tarno. "Ci siamo proposti di creare un autentico gioco d'azione di kung fu che rendesse omaggio ai nostri film preferiti. Siamo grati per i nostri fan in tutto il mondo, ma siamo particolarmente onorati dall'incredibile accoglienza che il gioco ha avuto in Cina. La nostra metrica interna per stabilire il successo del gioco è sapere quanto successo ha ottenuto in questo paese e che i giocatori cinesi rappresentano il segmento di vendite più grande al di fuori del Nord America. Le recensioni positive della critica cinese significano molto per noi."