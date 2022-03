PS5: Housemarque lavora a una nuova IP, è lo studio di Returnal

Nel corso di un'intervista con Venturebeat, Ilari Kuittinen, managing director di Housemarque, il team dei PlayStation Studios autore di Returnal, ha confermato che lo studio sta lavorando a una nuova IP. E a quanto pare potrebbe trattarsi di un gioco live service.

Durante l'intervista, è stata posta la domanda "in un'epoca in cui Sony vuole più giochi live service, voi come reagite? Siete interessati ai giochi live service?"

"Ci abbiamo pensato", ammette la Kuittinen. "Abbiamo lavorato su giochi multiplayer, perché qualche anno fa sembrava che dovessi avere per forza una sorta di esperienza multiplayer. Ci abbiamo provato e non ci è riuscito davvero bene. Ma siamo ai primi giorni con un nuovo gioco, una nuova IP, la stiamo concettualizzando. Vedremo cosa ne deriva."

Housemarque ha pubblicato Returnal alla fine dello scorso aprile, prima di entrare ufficialmente nei PlayStation Studios di Sony, ricevendo le lodi della critica e dei giocatori.

Come possiamo intuire dalle parole della Kuittinen il nuovo progetto dello studio sembrerebbe essere ancora in una fase embrionale, dunque probabilmente dovremo attendere a lungo, anni probabilmente, prima di saperne di più in merito.

Rimanendo in casa PlayStation, a quanto pare gli studi di Sony stanno lavorando a un nuovo Infamous e Sly Cooper.