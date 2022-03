Sony PlayStation avrebbe acquisito una famosa serie Konami, annuncio nel 2022?

Sony PlayStation avrebbe acquisito i diritti per lo sviluppo e la pubblicazione di una famosa serie Konami, stando a un altro rumor che continua a girare intorno alla solita questione del ritorno di titoli storici Konami sotto etichetta Sony, con la possibilità che questo titolo possa essere annunciato entro il 2022.

Non ci sono dettagli precisi e questa volta non vengono fatti nomi specifici di giochi, anche se i principali indiziati sono ormai noti: "PlayStation ha acquisito privatamente i diritti per una proprietà intellettuale di Konami molto popolare, che potrebbe essere il gioco a cui mi sono riferito in leak precedenti", ha scritto l'account Twitter VGnewsinsider, la cui affidabilità è piuttosto dibattuta.



"Maggiori informazioni la prossima settimana", ha inoltre scritto, facendo riferimento alla settimana appena iniziata o forse a quella dopo, visto che l'orario non rende facilmente interpretabile l'affermazione. In ogni caso, si tratta semplicemente di una voce di corridoio con basi non molto solide al momento, dunque da prendere alla leggera. C'è però una cosa curiosa: la stessa fonte aveva parlato in precedenza del ritorno di una serie "estremamente popolare" che verrà annunciato a fine 2022, cosa che sembrerebbe collegarsi a quest'ultima, dunque una presentazione potrebbe avvenire quest'anno.

L'idea è che, anche questa voce di corridoio, vada a inserirsi nel calderone di rumor che continua a bollire ormai da qualche anno: è praticamente da prima del lancio di PS5 che si susseguono le voci sulla presentazione di un fantomatico Silent Hill in esclusiva su PS5 o PS4, sviluppato internamente da Sony o da qualche team in collaborazione.

A queste si aggiungono poi altrettante voci riguardanti un ritorno di Metal Gear Solid, il quale potrebbe essere in lavorazione in forma di remake o di nuova elaborazione di qualche tipo, sempre presso un team di PlayStation Studios o affiliato. A questo punto non sappiamo bene come prendere le informazioni su questo argomento, ma attendiamo comunque eventuali sviluppi.

D'altra parte, Konami sembra avere intenzione di rivitalizzare i suoi franchise storici come Metal Gear, Castlevania e Silent Hill, dunque una possibilità di vedere ritorni di questo tipo c'è. Nel frattempo, si è anche scordata di rinnovare il dominio del sito ufficiale di Silent Hill e qualcun altro ne ha approfittato.