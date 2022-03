Perfect Dark: il primo video gameplay verrà mostrato all'E3 2022, per Jeff Grubb

Perfect Dark sarà tra i protagonisti dello showcase Xbox dell'E3 2022, in cui per l'occasione verrà mostrato un video gameplay del gioco di The Initiative, perlomeno secondo quanto affermato da Jeff Grubb, noto giornalista di VentureBeat, durante l'ultimo episodio di The XboxEra andato in onda nel weekend.

Nel corso del podcast, Grubb ha parlato di quali dei giochi in sviluppo presso gli studi di Microsoft Gaming già annunciati arriveranno nel 2023 e quali invece potrebbero essere rimandati al 2024. Secondo il giornalista, Microsoft quest'anno dedicherà buona parte dell'E3 2022 per parlare di Starfield, Redfall e Forza Motorsport. Tuttavia ci sarà spazio anche per progetti più a lungo termine e tra questi c'è anche Perfect Dark, di cui Grubb si aspetta un video gameplay.

Perfect Dark, un'immagine promozionale

Si tratta ovviamente di un'indiscrezione da prendere con le pinze, ma c'è da dire che il giornalista di VentureBeat è noto per la sua rete di contatti negli Xbox Studios e fu lui stesso ad anticipare l'annuncio di Perfect Dark, dunque in tal senso si tratta di una fonte discretamente affidabile.

Annunciato alla fine del 2020 per Xbox Series X|S e PC, al momento sappiamo ancora poco del nuovo capitolo della serie affidato a The Initiative e co-sviluppato da Crystal Dynamics. In un'intervista rilasciata a ridosso del reveal, apprendiamo che Perfect Dark sarà basato sullo spionaggio, con l'obiettivo dunque di penetrare tra le linee nemiche senza essere visti, utilizzando anche gadget ed equipaggiamenti speciali, ma non mancheranno anche fasi da shooter con armi da fuoco. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita.