Bethesda registra il trademark "SpyTeam": è un nuovo gioco in sviluppo?

Bethesda ha registrato il trademark "SpyTeam", che potrebbe riguardare un nuovo gioco in sviluppo o comunque un progetto in corso all'interno della compagnia ora parte di Xbox Game Studios, anche se non ci sono altri dettagli al momento.

A scovare il file in questione è stato SKULLZI, utente Twitter che ormai è specializzato nell'effettuare datamining e rilevare informazioni su Bethesda, tanto da essere stato fonte di numerosi leak riguardanti anche Starfield. Non è, peraltro, la prima volta che l'utente in questione parla di questo misterioso SpyTeam, visto che le tracce di questo titolo risalgono addirittura al 2019, come "computer game software" associato a PC e console.



La nuova application presso l'ufficio brevetti e trademark americano ha però data recente, cosa che dimostra come questo SpyTeam sembri legarsi a un progetto in corso ormai da anni presso Bethesda e che potrebbe essere pronto per la presentazione. Difficile decifrare di cosa possa trattarsi, visto che un nome del genere potrebbe riguardare diverse cose e la fonte in questione non ha dettagli da riferire.

Considerando che potrebbe essere in sviluppo almeno dal 2018, è possibile che possano emergere informazioni su questo misterioso SpyTeam a breve. Secondo alcune speculazioni, potrebbe essere il gioco in sviluppo presso Roundhouse Games, i cui attuali impegni in effetti non sono noti, tuttavia potrebbe anche essere un progetto ancora nascosto di alcuni dei team più noti, come Bethesda Game Studios Austin o ZeniMax Online.