Mortal Kombat 12 in uscita nel 2023 e con Reiko nel roster, per un rumor

Stando alle informazioni condivise da un leaker, Mortal Kombat 12 potrebbe uscire nel 2023 e tra i personaggi giocabili ci sarà anche Reiko, che dunque farà il suo ritorno dopo oltre dieci anni di assenza dai roster dei vari giochi della serie picchiaduro di NetherRealm Studios.

L'indiscrezione è stata lanciata da "r00r", un leaker piuttosto noto che ai tempi di Mortal Kombat 11 aveva svelato in anticipo molti dettagli e contenuti lasciando indizi qua e là su vari social. Questa volta il gola profonda si è semplicemente limitato ad affermare che "Reiko è tornato" e aggiungendo "ci vediamo il prossimo anno".

Reiko potrebbe tornare in Mortal Kombat 12

Molti hanno interpretato la cosa come il fatto che per l'appunto Mortal Kombat 12 vedrà nel cast Reiko e che il gioco uscirà nel 2023. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali da prendere con le molle, ma come detto in precedenza "r00r" ha uno storico di soffiate azzeccate da non sottovalutare.

Reiko, per chi non lo sapesse, è apparso per la prima volta in Mortal Kombat 4 nel 1997. Ha fatto dei camei nei giochi successivi, ma l'ultima volta che è stato un personaggio giocabile risale a Mortal Kombat: Armaggedon del 2006. Insomma potrebbe trattarsi di un gradito ritorno.

Mortal Kombat 12 non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma uno sviluppatore di NetherRealm Studios potrebbe averlo svelato erroneamente in anticipo rispetto alla tabella di marcia dello studio.