Steam: Elden Ring ancora primo in classifica, Risk of Rain 2 torna in auge

Arriva la nuova classifica settimanale di Steam ed Elden Ring continua a dominare le vendite sulla piattaforma digitale per PC, con una seconda posizione ripresa a sorpresa da Risk of Rain 2: Survivors of the Void, grazie all'uscita della nuova espansione.

Dopo la classifica della settimana scorsa, praticamente monopolizzata da Elden Ring che occupava da solo le prime tre posizioni (e non solo), la situazione non è molto cambiata nella settimana successiva, ma si registrano comunque alcune variazioni interessanti:

Elden Ring Risk of Rain 2: Survivors of the Void Elden Ring Dying Light 2: Stay Human Standard Edition Dread Hunger Valve Index VR Kit Risk of Rain 2 Lost Ark: Vanquisher Starter Pack Destiny 2: The Witch Queen The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition

La presenza di diversi Elden Ring in classifica è spiegata dalle varie edizioni in vendita su Steam, inoltre ricordiamo che la top ten è stilata in base ai ricavi, dunque non si tratta della quantità di download ma di quanto i vari titoli hanno generato in termini monetari dalle vendite, cosa che spiega la presenza anche di Valve Index VR Kit, visto il costo di quest'ultimo.

Molto interessante vedere comunque il ritorno in auge di Risk of Rain 2, la cui nuova espansione Survivors of the Void raggiunge il secondo posto in classifica ma trascinando anche il titolo standard che torna in top ten al settimo posto. Per il resto, Dying Light 2: Stay Human resiste tra i più venduti, per quanto riguarda le nuove uscite recenti.