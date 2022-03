Soul Hackers 2: nuove immagini mostrano personaggi e combattimenti del JRPG di Atlus

Atlus ha pubblicato una serie di nuove immagini di Soul Hackers 2, il nuovo JRPG realizzato dagli autori di Persona e Shin Megami Tensei in uscita quest'estate su PC e console.

I nuovi scatti sono tratti dalla versione inglese del gioco e immortalano vari personaggi, tra cui la protagonista Ringo, Figue e Arrow, le ambientazioni, i menu di gioco, nonché dialoghi e varie sequenze di combattimento, con il combat system che ricorda all'apparenza molto quello di Persona e altri titoli della saga Megaten.

Soul Hackers 2 è prodotto e diretto da Eiji Ishida e Mitsuru Hirata, la musica è composta da MONACA, il design dei personaggi è realizzato da Shirow Miwa ed il Production Manager è Shinjiro Takata. La storia ci porta alla metà del XXI secolo, nel bel mezzo della guerra tra "Demon Summoner", ovvero evocatori di demoni. Prevedendo un'apocalisse incombente, Aion invia sulla Terra Ringo e Figue, una squadra che ha il compito di decifrare il destino e salvare il mondo dall'apocalisse. Se volete saperne di più sul nuovo JRPG di Atlus vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Soul Hackers 2.

Vi ricordiamo che Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa a partire dal 26 agosto per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Atlus ha confermato che il gioco avrà i sottotitoli in italiano, il che è un'ottima notizia per i fan delle opere della casa giapponese.