Dolmen: data d'uscita e nuovo trailer per il soulslike fantascientifico

Dolmen torna a mostrarsi in un nuovo trailer, e questa volta porta con sé anche una data d'uscita ufficiale per questo interessante soulslike fantascientifico da parte di Prime Matter e Koch Media.

Dolmen sarà disponibile dal 20 maggio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, presentandosi come un action RPG con influssi in stile soulslike ma incentrato su un'ambientazione che punta alla fantascienza con venature quasi da horror, considerando l'inquietudine che possono scaturire alcuni nemici e situazioni nel gioco.

Il gioco sviluppato dal team brasiliano Prime Matter si era mostrato già all'epoca della Gamescom 2021 con due trailer su storia e gameplay, poi successivamente ne avevamo approfondito la conoscenza con un provato su una versione preliminare, che aveva confermato varie buone impressioni.

In Dolmen, il giocatore interpreta un personaggio inviato in una pericolosa missione sul misterioso pianeta Revion Prime, in cui sembra sia successo qualcosa di particolarmente brutto, considerando le inquietanti tracce lasciate in giro per le rovine delle installazioni presenti sul pianeta.

Per quanto riguarda atmosfere, ambientazioni ed elementi narrativi, gli sviluppatori sostengono di essersi ispirati a horror come Dead Space, mentre i riferimenti per quanto riguarda il gameplay sono sicuramente vicini ai titoli FromSoftware, vista la presenza di combattimenti impegnativi e un sistema di progressione vicino ai soulslike, a metà tra action e RPG classico. A questo punto, non resta che vederlo in azione nella sua forma completa, cosa che avverrà per il 20 maggio 2022.