Classifica UK: Gran Turismo 7 spodesta Elden Ring, Horizon Forbidden West fuori dal podio

GfK ha pubblicato la classifica dei dieci giochi più venduti in Regno Unito la scorsa settimana per quanto riguarda il mercato retail. Come anticipato nelle scorse ore, Gran Turismo 7 spodesta Elden Ring dalla vetta della classifica, mentre Horizon Forbidden West scivola dalla seconda alla quarta posizione.

Ecco la Top 10 dei giochi retail più venduti nel Regno Unito:

Gran Turismo 7 Elden Ring Leggende Pokémon Arceus Horizon Forbidden West FIFA 22 Mario Kart 8: Deluxe Triangle Strategy Animal Crossing: New Horizons Dying Light 2: Stay Human Minecraft per Nintendo Switch

Gran Turismo 7

Come già riportato da Christopher Dring nelle scorse ore, Gran Turismo 7 è il quarto gioco pubblicato nel 2022 a debuttare direttamente in cima alle classifiche UK. Le vendite sono del 28% inferiori a Gran Turismo Sport, tuttavia c'è da considerare che rispetto al 2017 il mercato digitale ora ha un ruolo molto più importante (come detto in precedenza i dati GfK tengono conto solo delle copie retail). Il 76% delle copie vendute è per PS5 e Gran Turismo 7 al momento è il quarto miglior lancio in Regno Unito del 2022.

Elden Ring scivola al secondo posto, registrano il 69% di copie vendute in meno rispetto alla settimana di lancio. Non lasciatevi ingannare, non si tratta di un dato negativo, dato che solitamente giochi di questo genere registrano un calo dell'80%.

Chiude il podio Leggende Pokémon Arceus che rimane saldo al terzo posto, con addirittura un incremento del 16% delle copie vendute. Horizon Forbidden West invece scivola dal secondo al quarto posto, con il 47% di copie retail vendute in meno rispetto alla scorsa settimana.

Ottimi risultati anche per Triangle Strategy per Nintendo Switch, che debutta al settimo posto, un risultato per nulla scontato dato che parliamo di un genere un po' più di nicchia rispetto agli altri giochi in classifica.