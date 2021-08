Dolmen: due nuovi trailer illustrano storia e gameplay

In occasione della Gamescom 2021, sono stati pubblicati due nuovi trailer di Dolmen: uno dedicato alla storia che fa da sfondo all'azione, l'altro relativo al gameplay. Stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione in terza persona fantascientifico, con forti venature horror, in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Dolmen è ambientato in un universo fantascientifico in cui l'umanità ha colonizzato diversi sistemi stellari utilizzando la tecnologia dei viaggi spaziali e la manipolazione genetica per adattarsi alle condizioni.

Il sistema Reviam è lontano dalla principale area abitata della galassia, ma ha attirato l'attenzione della Zoan Corp. per l'emissione di radiazioni diverse da altri sistemi, suggerendo l'esistenza di altri universi. C'è solo un pianeta in questo sistema, chiamato Revion Prime.

Prima che si verificassero gli eventi, non c'erano prove dell'esistenza di altre dimensioni. L'interesse scientifico e militare alla base di questa scoperta potrebbe destabilizzare gli equilibri politici esistenti ma, soprattutto, la ricerca su Revion Prime ha rivelato anche l'esistenza di una specie aliena chiamata Vahani; il cui compito apparente è vagare per gli universi aiutando altre specie ad evolversi. I loro interessi sono oscuri e resta da vedere se la creazione di xenospecie potrebbe essere stata influenzata da loro. Il giocatore deve scoprire i segreti di Revion Prime e dei cristalli Dolmen.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'uscita di Dolmen è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi.