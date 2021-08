Gaming Chopisticks Holder è l'accessorio perfetto per mangiare mentre si gioca

I giapponesi sono famosi (anche) per la quantità smodata di gadget assurdi in vendita nei loro negozi. Naturalmente non ne mancano di vari e strambi per i videogiocatori, come il Gaming Chopisticks Holder, un accessorio da mettersi al dito pensato per consentire di mangiare patatine fritte mentre si sta giocando. L'idea è quella di non interrompere il gioco per ingurgitare i tuberi fritti, ma di fare tutto in contemporanea.

Il Gaming Chopisticks Holder ha anche un secondo obiettivo: la pulizia. Evitando il contatto delle mani con le patatine si può evitare di sporcare il controller di olio e sale.

Gaming Chopisticks Holder

Gaming Chopisticks Holder come funziona

Nonostante sia pubblicizzato con un controller PlayStation, il Gaming Chopisticks Holder è utilizzabile anche con sistemi mobile.

L'oggetto in sé è leggerissimo, dato che è fatto di resina acrilica. In totale pesa soltanto sei grammi. Tanta bellezza costa 1.210 yen, ossia circa 10€. Purtroppo per adesso è in vendita solo in Giappone e non è prevista una versione con coltello e forchetta.