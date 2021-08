Serious Sam: The First Encounter è giocabile con il ray tracing grazie a una mod gratuita

Serious Sam: The First Encounter è giocabile con il ray tracing attivo grazie a una mod completamente gratuita, realizzata dal programmatore sultim-t. A ben vedere si tratta più o meno del trattamento ricevuto da Quake II con la versione RTX, ma qui non c'è niente di ufficiale.

La nuova versione di Serious Sam si chiama Serious Sam TFE: Ray Traced e l'autore lo definisce un vero e proprio port dell'originale, di cui ha ritoccato la versione 1.10 del motore grafico. Installando la mod (usabile solo su GPU compatibili, come le RTX di Nvidia), saranno aggiunti: global illumination, reflections, refractions e altri effetti in tempo reale. Guardate il filmato sottostante per vedere le differenze tra la versione originale la nuova:

Se vi interessa, potete scaricare Serious Sam TFE: Ray Traced da qui.

Per installarlo, scompattate l'archivio TFE_RT_Bin.zip in una cartella, quindi quello TFE_RT_Textures.zip nella stessa. A questo punto dovete copiare alcuni file della vostra copia originale di Serious Sam: The First Encounter nella stessa cartella: 1_00_ExtraTools.gro, 1_00_music.gro, 1_00c.gro, 1_00c_Logo.gro, 1_00c_scripts.gro, 1_04_patch.gro. Li trovate nella cartella "Levels". Infine, avviate il file SeriousSamTFE.exe nella cartella Bin.