King Arthur: Knight's Tale: un video mostra il gameplay in azione con tutte le novità

NeocoreGames ha pubblicato un nuovo video di King Arthur: Knight's Tale, in cui spiega il gameplay del gioco, introducendo tutte le novità. Stiamo parlando di un miscuglio tra uno strategico e un gioco di ruolo, disponibile da qualche mese in Accesso Anticipato su Steam (PC), ma in sviluppo anche per PS5 e Xbox Series X e S.

Se volete più informazioni su King Arthur: Knight's Tale, leggete il nostro provato, relativo alla prima versione che era solo una grossa demo:

King Arthur: Knight's Tale ci è piaciuto... per quel che è durato. Come detto nell'articolo, la versione Accesso Anticipato è solo una grossa demo, con oltretutto moltissimi sistemi di gioco disattivati e altri appena accennati. L'impressione generale è buona, le premesse per ritrovarci tra le mani un ottimo titolo ci sono tutte, ma è davvero prematuro dare giudizi definitivi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che King Arthur: Knight's Tale non ha ancora una data di lancio effettiva.