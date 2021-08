PlayStation Hits: sconti e offerte su Amazon per molte esclusive PS4, fino al -73%

PS5 è disponibile da più di nove mesi, oramai, ma questo non significa che il mondo non sia ancora intento a recuperare i migliori giochi della generazione PS4. Ora, avete occasione di farlo a prezzo scontato. Su Amazon potete infatti trovare varie offerte legate ai PlayStation Hits, le esclusive PS4. Gli sconti arrivano fino al -73%.

Prima di tutto, sappiate che potete trovare gli sconti Amazon raccolti comodamente a questo indirizzo.

Vediamo tutte le offerte Amazon dei PlayStation Hits per PS4:



Offerta Amazon God of War Hits - PlayStation 4 € 20,99 € 9,99 Vedi

Offerta

Come potete vedere, ci sono sette giochi PlayStation 4 in offerta su Amazon. L'offerta maggiore è legata a Days Gone, il gioco di Bend Studio che, come sappiamo, non riceverà un seguito. Tra i titoli di maggior successo di questa lista, ci sono certamente Uncharted 4, Horizon Zero Dawn e God of War.

Gli appassionati PlayStation, arrivati a questo punto, potrebbero aver già giocato ogni gioco in offerta oggi, ma molti nuovi fan potrebbero cogliere l'occasione per recuperare a prezzo irrisorio alcune esclusive PS4, grazie agli sconti di Amazon.

Offerta Amazon Horizon Zero Dawn Hits - PlayStation 4 € 20,99 € 9,99 Vedi

Offerta

Diteci, c'è qualcosa che vi interessa?