Dying Light 2: Stay Human, una modalità New Game Plus è allo studio in Techland

Dying Light 2: Stay Human potrebbe ricevere una nuova modalità New Game Plus con un prossimo aggiornamento, visto che la questione sembra essere allo studio in Techland, anche se al momento sembra sia ancora "troppo presto" per poter promettere qualcosa del genere.

L'informazione è arrivata direttamente dall'account Twitter ufficiale dedicato al gioco, rispondendo a una domanda diretta sulla possibilità di introdurre la modalità in questione: "New Game Plus è un'opzione alla quale stiamo pensando seriamente, ma è ancora troppo presto per poter fare promesse", ha risposto Techland a un utente che chiedeva della possibilità di avere tale modalità.



New Game Plus è un'opzione che consente di avviare una nuova partita dopo aver concluso una prima volta un gioco, con alcune impostazioni modificate o con la possibilità di portarsi dietro alcuni elementi ottenuti nella progressione attraverso la prima run, consentendo in questo modo un'esperienza diversa dopo una prima conclusione.

In un gioco open world, in particolare, questo consente di affrontare l'avventura in maniere diverse. Peraltro, un titolo come Dying Light 2: Stay Human favorisce in maniera naturale diverse partite in successione, considerando la libertà d'azione e alcune scelte interessanti poste nel corso della storia, che potrebbero essere effettuate in maniera diversa.

Il mese scorso abbiamo visto la patch 1.06 messa a disposizione, oltre al Ronin Pack, secondo DLC gratuito rilasciato da Techland per tutti.