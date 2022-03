Dying Light: upgrade gratis per PS5 disponibile, dettagli sulle modalità grafiche

A sorpresa, Techland ha pubblicato l'upgrade gratis del primo Dying Light per PS5, con tutti i possessori di una copia del gioco per PS4 che da ora possono scaricare e installare gratuitamente quella next-gen senza nessun costo aggiuntivo. L'upgrade per Xbox Series X|S invece arriverà "presto".

Stando alle informazioni diramate da Techland su Twitter, la versione PS5 di Dying Light include tre modalità grafiche differenti: Performance, Balance e Quality.

In modalità Performance il gioco gira a 60 fps con risoluzione 1080p, mentre in quella Balanced "mira" ai 60 fps con risoluzione QHD. Infine il preset Quality offre una risoluzione 4K ma con framerate bloccato a 30 fps.

Piccole novità anche per la versione PS4 Pro di cui è stato migliorato il cap del framerate a 30fps ed è stato introdotto il nuovo sistema di network basato su EDS.

Sapevamo che l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S di Dying Light era in sviluppo già da tempo, come confermato dalla stessa Techland, ma era scomparso completamente dai radar negli ultimi mesi. Insomma, si tratta di un annuncio inaspettato quanto gradito.

Come accennato in apertura l'upgrade da PS4 a PS5 del primo Dying Light è disponibile da ora, mentre quello per Xbox Series X|S arriverà nel prossimo futuro.

Che ne pensate, ne approfitterete per rigiocare il primo capitolo della serie Techland?