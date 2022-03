Tiny Tina's Wonderlands: trailer svela la Chaos Chamber, ossia i contenuti di fine gioco

Gearbox ha pubblicato un nuovo trailer di Tiny Tina's Wonderlands per svelare quello che sarà il principale contenuto di fine gioco, la Chaos Chamber. Da quello che è possibile vedere nel filmato, si tratta di una modalità che genera proceduralmente delle mappe aggiungendo nemici di difficoltà crescente, garantendo così una rigiocabilità virtualmente infinita.

Naturalmente vengono mostrate anche molte sequenze di gameplay, per la gioia di chi sta attendendo con ardore questo nuovo looter shooter. In alcune possiamo vedere anche dei boss, per la gioia degli amanti degli scontri con creature grosse e cattive.

Per il resto vi ricordiamo che Tiny Tina's Wonderlands è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Sarà disponibile a partire dal 25 marzo 2022.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di Tiny Tina's Wonderlands, in cui abbiamo scritto:

Tiny Tina's Wonderlands si prospetta un ibrido interessante, che però resta forse un pizzico troppo ancorato al passato. Questo stesso errore lo si era notato per Borderlands 3, ma nel caso di questo spin-off speravamo di vedere quel guizzo in più che questa prova su strada non ci ha regalato. Al netto di questa considerazione, girovagare per il mondo creato dalla mente di Tina e far finta di giocare una grande partita nel suo personale Dungeons & Dragons resta un'ispirazione straordinaria e siamo certi che avere la possibilità di gustarsi l'intera avventura permetterà anche di scoprire elementi e situazioni tanto assurde quanto gratificanti. Per questo non vediamo l'ora di mettere le mani sul titolo completo, ormai manca davvero poco!