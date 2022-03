Urban Venture: l'anteprima del simulatore di taxi definitivo di Simteract

Le cose o si fanno bene o non si fanno per niente, specialmente nel sempre più affollato mondo dei simulatori/gestionali. Su Steam oramai è possibile trovare simulatori di qualunque cosa, lo strato più popolato è però composto da giochi che dietro un presunto realismo provano a rifilarci gameplay arcaici e, cosa ben più importante, decisamente poco divertenti. Perché Euro Truck Simulator vende così tanto? Perché è anche un grande gioco! E questo aspira a essere Urban Venture, nuova fatica di Simteract che già ha dimostrato di avere in mano l'idea vincente con l'apprezzato Train Life. Scopriamo come nell'anteprima di Urban Venture.

Nuova carriera, nuova città Urban Venture: potremo anche rilassarci nella nostra piazzola ascoltando la nostra radio preferita... Il loro scopo è creare simulatori importanti, senza però dimenticare l'aspetto più ludico. Con Train Life le cose sono andate piuttosto bene, il progetto sta ancora crescendo. Con Urban Venture, complice un'accattivante ricostruzione in scala 1:1 di Barcellona, potrebbe andare ancora meglio. Il gioco inizia con il nostro alter-ego appena arrivato in città, con pochi Euro in tasca, ma la sua fidata autovettura sempre pronta a macinare chilometri. Inizia così la nostra carriera da tassisti, prima come semplici dipendenti e successivamente, con i quattrini necessari e la giusta intraprendenza, anche proprietari della nostra personalissima impresa. Urban Venture è ambientato totalmente a Barcellona, con i suoi punti d'interesse, le sue strade... tutto sarà al posto giusto, permettendoci un'esperienza di guida estremamente vicina a quella reale. Non mancheranno missioni di ogni tipo ed eventi speciali, che potrebbero farci guadagnare qualche extra o metterci economicamente nei guai. La città stessa offrirà diversi imprevisti come ingorghi stradali e lavori in corso, obbligandoci a improvvisare nuovi itinerari, possibilmente in grado di farci perdere il meno tempo possibile. Come intuibile, la nostra popolarità come tassisti cambierà in base a diversi fattori che includono la velocità con il quale si giunge a destinazione, il senso di sicurezza del cliente, il comfort della vettura e anche in base alla nostra capacità d'intrattenere i clienti con chiacchiere, musica ed eventuale bisogno di silenzio.

Imprevisti metropolitani Urban Venture: ad ogni corsa, Barcellona presenterà nuova sfide Nei venti chilometri quadrati a nostra disposizione, ad attenderci troveremo anche piccolissimi eventi capaci però di compromettere seriamente la nostra carriera, come potrebbe farlo un pedone che attraversa senza guardare. Sia l'intelligenza artificiale che regolerà il traffico di Barcellona che il modello di guida delle nostre vetture, sono pensate per offrirci una sfida tarata prevalentemente per le basse velocità cittadine. Non è certo Urban Venture il gioco per chi vuole causare panico tra le strade (anche se non è detto che non sia possibile farlo, o che qualche modders prima o poi non colmi la lacuna): qui è invece necessario rispettare la segnaletica ed evitare quell'avventatezza che potrebbe costarti migliaia di Euro in riparazioni e altrettanti in mancati guadagni, senza contare eventuali multe.

Zagabria23 Urban Venture: un gioco dedicato a chi ama andare piano, slow gaming al 100%! Creando il proprio business, Urban Venture darà accesso a quella che promette di essere un'avvincente simulazione economica, dove potremo assumere, licenziare e gestire nuovi tassisti, tenere d'occhio la manutenzione delle vetture, la suddivisione delle aree metropolitane ed eventuali turni. Il collante sarà una verosimiglianza con i ritmi della professione reale estremamente efficace, che proprio come i migliori del genere non solo ci metterà alla guida di un taxi, ma ci farà sentire immersi nella simulazione come non mai. Per fare in modo che l'incantesimo riesca, la grafica non può essere da meno e quella di Urban Venture, con tutti i limiti produttivi del caso, appare subito estremamente convincente e colorata. Anche il traffico sembra molto ben fatto, agile il giusto e capace di affrontare in modo credibile anche gli svincoli più tortuosi. Ottima anche la potenziale modularità del progetto, espandibile praticamente in ogni suo aspetto con nuove macchine, nuove città e magari addirittura nuovi mestieri.

Urban Venture è un progetto ambizioso, affascinante e potenzialmente in grado di conquistare un grandissimo numero di appassionati. Le basi sembrano esserci, ma per capire davvero di che pasta è fatto questo nuovo gioco Simteract dovremo attendere il suo arrivo in early access su Steam, atteso tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023. Nel frattempo, uno sguardo a Train Life potrebbe schiarirvi le idee su cosa aspettarvi in questo prossimo simulatore...