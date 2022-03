CrossfireX: disponibile il primo Update maggiore con due nuove mappe e un pass evento

CrossfireX di sicuro non è stato accolto nel migliore dei modi, ma Smilegate ha tutte le intenzioni di supportare a lungo il suo sparatutto multiplayer. Giusto oggi è stato pubblicato il primo Update maggiore per Xbox Series X|S e Xbox One, che, tra le altre cose, include due nuove mappe e un pass evento ricco di ricompense.

Stando al sito ufficiale di CrossfireX, l'aggiornamento risolve circa 80 bug, con gli sviluppatori che promettono che sono stati sistemati quelli più urgenti e dannosi all'esperienza di gioco. Sono state apportate anche delle migliorie al gameplay, in particolare alla sensibilità dei controller e la mira assistita, le sfide giornaliere sono state rese più accessibili ed è stato modificato il bilanciamento di vari armamenti. Trovale le note ufficiali della patch a questo indirizzo.

Per quanto riguarda i contenuti, sono state aggiunte due nuove mappe, "Invasion" per la Spectre mode e "Sumbarine" con soli combattimenti corpo a corpo, nonché le armi CAM-09 (fucile da cecchino), GSMG-45 (SMG), KERIS (arma da mischia) e parti di silenziatore. Inoltre è stato aggiunto un Battle Pass evento gratuito con 25 tier di ricompense, che includono skin per armi, un accessorio unico e 25.000 GP.

Nello stesso post, gli sviluppatori di CrossfireX hanno promesso anche che con i prossimi aggiornamenti arriveranno altre 2-3 mappe per Deathmatch a squadre e Cerca e distruggi.