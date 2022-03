L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Mikasa di sakina_cos è da boato della terra

Mikasa rivive con tutta la sua drammatica e malinconica forza combattiva in questo cosplay di sakina_cos, che rende davvero giustizia a uno dei personaggi più affascinanti della serie L'attacco dei giganti, di cui vengono trasmesse settimanalmente le ultime puntate.

La cosplayer sakina_cos non solo riprende il costume di Mikasa in assetto da battaglia in modo davvero egregio, dotandolo di tutti gli accessori necessari a renderlo verosimile. ma interpreta anche il personaggio, indossandone la determinazione. Guardando la foto possiamo quasi percepire i suoi pensieri, tutti rivolti verso Eren.

Da sottolineare anche la bellezza della foto in sé, realizzata sicuramente in uno studio da un fotografo professionista, che sa come piazzare le luci per creare un'immagine d'impatto, fatta di luci e ombre che regalano al tutti un'ulteriore livello di drammaticità.

L'Attacco dei Giganti racconta di un mondo in cui gli ultimi esseri umani vivono all'interno di enormi cinte murarie, per difendersi da delle creature mostruose che sembrano volerli solo divorare, i giganti. Perché lo fanno? Da dove vengono? Chi li ha creati? Queste e molte altre sono le domande a cui il protagonista Eren Jager e i suoi amici e colleghi dovranno trovare risposta nel corso delle loro avventure.