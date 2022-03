Nintendo Swtich: l'eShop ha smesso di funzionare in Russia

I possessori di Nintendo Switch in Russia hanno avuto una brutta sorpresa nelle ultime ore: non possono accedere alla versione locale del Nintendo eShop, né dalla console, né attraverso altri sistemi. La pagina di supporto parla di un problema relativo al sistema di pagamento, ma il pensiero di tutti è subito andato alla guerra Russo-Ucraina.

Nintendo potrebbe infatti essersi adeguata ad altre compagnie videoludiche, come Sony, Microsoft, CD Projekt, o Electronic Arts, e aver bloccato l'eShop in Russia, come le tempistiche fanno supporre. Attualmente tutti i tentativi di accesso finiscono con l'errore 2813-0999, che appartiene alla famiglia degli errori di indisponibilità dell'eShop (per mancanza di una pagina o per manutenzione).

Nintendo non ha preso posizione ufficialmente contro la Russia e non ha diramato comunicati in merito ai problemi dell'eShop, ma per molti il segnale è abbastanza chiaro. Quantomeno l'interpretazione più comune lega i due fatti. Va detto che, data la situazione, i problemi di accesso potrebbero essere indipendenti da Nintendo.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali in merito, sperando che la guerra finisca quanto prima.