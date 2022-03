Tomb Raider: la Pratchett non avrebbe voluto dare così tanta attenzione al padre di Lara

Una delle sceneggiatrici dell'ultima trilogia di Tomb Raider non è molto contenti di aver dato tanta importanza al padre di Lara. Stiamo parlando di Rhianna Pratchett che in un tweet ha dichiarato di non essere una fan del focus dato all'uomo in Rise of the Tomb Raider. Purtroppo, come ha poi spiegato, non aveva alcun potere sulla scelta di renderlo la forza trainante delle avventure dell'archeologa. Comunque ha dovuto farci pace, per svolgere il suo lavoro.

Le motivazioni della Pratchett per questa decisione narrativa sembrano essere di natura prettamente personale, perché nel tweet si è descritta come "qualcuna che spesso viene definita da suo padre." Per chi non lo sapesse è la figlia dello scrittore Terry Pratchett (Discoworld).

Comunque sia, la Pratchett ha messo in pratica la sua volontà di concentrarsi maggiormente su Lara invece che sul padre nei fumetti dedicati al personaggio che ha scritto per Dark Horse.

La sua uscita è arrivata in risposta al tweet della scrittrice Gail Simone, con cui la Pratchett ha scritto uno dei fumetti, che ha dato consigli su come scrivere i giochi di Tomb Raider, evitando di centrarli sempre sul padre, perché non interessa molto ai fan della serie.