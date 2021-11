Battlefield 2042, una delle skin epiche ha fatto infuriare gli ucraini

Una delle skin epiche di Battlefield 2042 ha fatto infuriare i giocatori ucraini, perché appartenente a un gruppo militare che da loro viene considerato terroristico. Si tratta dei Little Green Man, Omini verdi in italiano, con cui il governo russo di Vladimir Putin diete inizio all'occupazione della Crimea nel 2014, scatenando la guerra russo-ucraina che prosegue ancora oggi.

Gli omini verdi sono un gruppo di soldati d'élite con indosso delle uniformi anonime di colore verde. Sostanzialmente non portavano simboli che potessero farle ricollegare a un corpo d'appartenenza, anche se, quando occuparono l'aeroporto di Sinferopoli, molte basi militari della Crimea e il parlamento di Sinferopoli, gli ucraini puntarono subito il dito contro i russi, visto che avevano le loro armi.

Naturalmente il fatto che la Russia fece entrare queste truppe in Crimea senza alcun preavviso e negando fino alla fine che fossero le sue, fu motivo di aspri scontri politici e non solo. Come già detto, gli ucraini li considerano sostanzialmente dei terroristi infiltrati che hanno occupato parte della loro nazione, quindi non hanno gradito la loro presenza in Battlefield 2042, come si può notare dal messaggio twitter riportato sopra: "Electronic Arts e DICE, volevate scherzare mettendo i terroristi russi che hanno occupato parte della mia nazione? Perché non aggiungere anche, non so, l'ISIS o i talebani?"

Battlefield 2042 è disponibile in accesso anticipato per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.