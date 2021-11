Il Cortocircuito di oggi parla di PS5, Xbox Series X|S e del primo anno di next gen

Il Cortocircuito ritorna oggi nella sua nuova edizione: resta la nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch a partire dalle 17:00 ma caratterizzata da una nuova formula, ora con dose extra di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino rispetto a prima. Grandi argomenti e soprattutto grandissime discussioni si profilano per questo pomeriggio del 12 novembre, vediamo di cosa si tratterà questa volta.

L'argomento, anche per oggi, è principalmente uno e non poteva essere altrimenti vista la ricorrenza di questi giorni: il primo anno di next gen con PS5 e Xbox Series X|S.

Il Cortocircuito di oggi, 12 novembre 2021, parla del primo anno di PS5 e Xbox Series X|S

Si parlerà dunque di questo strano primo anno della nuova generazione di console, dominato dalla scarsità di scorte a disposizione sul mercato ma anche dal notevole progresso tecnologico apportato dai nuovi hardware.

Faremo dunque una lunga chiacchierata di ricordi e riepiloghi su questo primo anno di next-gen, parlando di giochi, strategie, vendite e, successivamente, prospettive per il 2022. In tutto questo rientreranno anche tutte le varie voci di corridoio emerse di recente sui titoli in arrivo, oltre alle prossime uscite vicine e lontane ormai confermate da tempo. Restate dunque con Pierpaolo, Alessio e Francesco, dalle 17 alle 18.30, e assistete al grande simposio redazionale per sapere cosa ne pensano i nostri e ovviamente intervenire con i vostri commenti.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!