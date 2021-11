Xbox Series X|S superano le vendite totali di Xbox One in Giappone, in un anno

Xbox Series X|S procede con rilento in Giappone come siamo abituati a vedere per quanto riguarda le console Microsoft da quelle parti, ma hanno già raggiunto un risultato interessante che attesta una buona condizione rispetto a quanto visto negli ultimi anni: in un solo anno hanno superato le vendite totali di Xbox One.

Questo è quanto emerso in base agli ultimi dati di vendita settimanali in Giappone, attraverso i quali abbiamo visto anche che Call of Duty: Vanguard non è riuscito a battere Mario Party Superstars, risultando in effetti in un lancio alquanto deludente, almeno in formato retail. I numeri relativi all'hardware non riportavano questo aspetto particolare riguardante Xbox, ma la questione è stata evidenziata dal tweet di John Walfare visibile qui sotto.



Xbox Series X ha venduto 1.023 unità nel corso della settimana mentre Xbox Series S ha venduto 1.570 unità, numeri decisamente bassi rispetto a quelli delle altre console e peraltro dimostrando anche un calo rispetto alla settimana precedente, ma tanto è bastato per raggiungere la fatidica quota di 116.122 console vendute in Giappone, cosa che certifica il sorpasso su Xbox One, che ha raggiunto circa le 115.000 unità in totale.

Da notare, peraltro, che Xbox Series X|S hanno raggiunto il risultato in un anno contro i 7 anni impiegati da Xbox One, oltretutto in una situazione di continua mancanza di prodotti a causa della nota crisi dei semiconduttori. A questo punto, il prossimo traguardo è raggiungere almeno la prima Xbox a quota 500.000 unità, cosa che potrebbe essere alla portata, mentre potrebbe essere più complicato superare Xbox 360, al momento la console Microsoft storicamente più venduta in Giappone con 1,6 milioni di unità vendute.

È chiaro che sono numeri praticamente insignificanti rispetto a quelli di PS5 e soprattutto di Nintendo Switch in Giappone, ma considerando la situazione storica di tale mercato, se non altro, sembra esserci una tendenza positiva per le console Microsoft.