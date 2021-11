Call of Duty Vanguard sotto Mario Party Superstars in Giappone, Switch imbattibile

Arrivano da Famitsu i nuovi dati di vendita per il Giappone, con la classifica dei videogiochi più venduti in tale territorio e i dati riguardanti anche l'hardware: vediamo come Call of Duty Vanguard non sia riuscito a battere Mario Party Superstars e come Nintendo Switch continui tranquillamente a dominare il mercato.

La fascinazione per i giochi occidentali è ormai cosa nota, dunque non stupisce più di tanto vedere che Call of Duty Vanguard abbia fatto un ottimo debutto in Giappone, tuttavia nulla può contro Mario Party Superstars, che rimane in vetta come la settimana scorsa, forte del fatto di essere un gioco per Nintendo Switch, sostanzialmente.

Per il resto, nella top ten emerge anche un'altra new entry interessante, ovvero Danganronpa Decadence, piazzato al terzo posto sopra a Ring Fit Adventure e all'altra new entry che è la versione PS5 di Call of Duty Vanguard. Per il resto, è il solito dominio di Nintendo Switch che non fa praticamente più notizia. Vediamo dunque la classifica software in Giappone per la settimana appena trascorsa, con copie vendute e copie totali tra parentesi: