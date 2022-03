Una altra settimana è passata e un altro weekend si avvicina. Nel mezzo di impegni famigliari, lavoro e (clima permettendo) tempo da spendere all'aperto, i videogiocatori cercheranno certamente un momento per dedicarsi al proprio videogioco (o videogiochi, per chi ama passare da uno all'altro) preferito. Diteci, cosa giocherete questo weekend del 12 marzo 2022?

Probabilmente, molti appassionati saranno ancora alle prese con Elden Ring, Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7, che sono solo alcuni dei grandi nomi pubblicati nelle ultime settimane. Soprattutto l'opera di FromSoftware è in grado di occupare un numero di ore talmente elevato da richiedere ben più di un paio di settimane per essere esplorata appieno.

Una carovana di Elden Ring

Durante gli ultimi giorni, però, non sono mancate nuove uscite, come il piacevole Have a Nice Death, un rogue-lite nel quale interpretiamo la morte stessa che cerca di rimettere in ordine la propria ditta. Potete leggere il nostro provato dell'Accesso Anticipato qui.

Altri giocatori, invece, avranno sfruttato l'arrivo dell'espansione L'Alba del Ragnarok per ritornare nelle terre selvagge di Assassin's Creed Valhalla. Il gioco di Ubisoft è uno dei più grandi successi di sempre per la saga. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.

Gli amanti dello sport, questo weekend, potrebbero decidere di lanciarsi sul ring di WWE 2K22. Altri giocatori potrebbero invece preferire le avventure di The Cruel King and the Great Hero. Le opzioni, in sostanza, sono molteplici: come sempre, si tratta di un'ottima notizia. In tutto questo, inoltre, non dobbiamo dimenticare quei sempreverdi che non lasciano mai le nostre macchine da gioco come i più recenti FIFA e Call of Duty o battle royale come Fortnite e Apex Legends.

Diteci, cosa giocherete questo weekend? Avrete tempo di dedicarvi a qualche videogame, oppure se ne dovrà riparlare la prossima settimana?