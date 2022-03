Mercato UK: Steam è lo store preferito per gli acquisti online, PlayStation Store secondo

Stando al report pubblicato dall'associazione digitale ERA, Steam è lo store più gettonato per gli acquisti online nel Regno Unito. Al secondo posto troviamo il PlayStation Store di PS5 e PS4 con un leggero distacco. Tuttavia, il device più utilizzato per videogiocare è lo smartphone.

Come possiamo constatare dai grafici qui sotto, in UK il 30,3% dei giocatori gioca su smartphone, contro il 24% che preferisce un PC/laptop, il 20,8% una console casalinga e il 9,1% una portatile. All'ultimo posto Google Stadia che rappresenta lo 0,8% del totale.

Per quanto riguarda gli acquisti online, il 40,1% degli intervistati acquista su Steam, il 36,8% su PlayStation Store, il 24,3% su Xbox Store e solo il 12,5% su Nintendo eShop. A pari merito Amazon, mentre Origin rappresenta solo il 6,6% delle preferenze.

Sempre dai dati di ERA apprendiamo che il 29,5% degli intervistati preferisce giocare a titoli free-to-play su mobile, ma solo il 5,8% spende in microtransazioni. Il gaming in streaming invece non ha ancora riscosso grande successo, dato che viene utilizzato solo dal 2,1% degli intervistati.

I dati del mercato videoludico inglese di ERA

Rimanendo in tema, Elden Ring rappresenta la nuova IP di maggior successo di sempre nel Regno Unito sin dai tempi del primo Destiny.