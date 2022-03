Little Orpheus, la recensione della versione PC e console dell’ennesima perla di The Chinese Room

Per scoprirlo non vi resta che leggere la recensione di Little Orpheus , l'ultima fatica di The Chinese Room.

Siamo in Russia nel 1962 e il compagno cosmonauta Ivan Ivanovich sta subendo un duro interrogatorio da parte da un generale dell'esercito sovietico, Yurkovoi, perché ha perso una bomba atomica in un viaggio al centro della Terra. Partito tre anni prima a bordo della capsula da esplorazione Little Orpheus, è riapparso dal nulla senza riuscire a fornire una spiegazione convincente di ciò che è accaduto nel frattempo a lui e al prezioso equipaggiamento a sua disposizione. Ora, però, non gli resta che ricostruire i fatti, altrimenti rischia di essere fucilato per alto tradimento. Peccato che la sua storia sia un collage dell'assurdo che sembra uscito da un'antologia di racconti del fantastico. Ci sarà qualcosa di vero? Varrà la pena di sentire cosa ha da dire fino alla fine?

Little Orpheus doveva essere disponibile a partire dal 1° marzo 2022, ma editore e sviluppatore hanno deciso di rimandarlo a causa dei temi trattati, che rischiavano di essere collegati in qualche modo alla guerra Russo-Ucraina. Possiamo garantirvi che il gioco è praticamente pronto, ma attualmente non c'è una nuova data d'uscita. Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali in merito.

Le nuove versioni

La direzione artistica di Little Orpheus è ottima

Little Orpheus, che avevamo già recensito in versione iOS (è disponibile per tutti gli abbonati ad Apple Arcade), è un platform narrativo strutturato in nove livelli (otto formano la storia principale e uno è un racconto bonus), ognuno ambientato in un luogo diverso. Le novità delle versioni PC e console rispetto a quella Apple Arcade sono praticamente nulle: si può selezionare una risoluzione più alta, la grafica è leggermente più definita e sono presenti anche i contenuti che nell'altra edizione erano stati aggiunti tramite aggiornamento post lancio. Non c'è altro. A noi non resta quindi che confermare o sconfessare quanto già detto sul gioco nell'altra recensione, perché in termini di "rimasterizzazione" siamo di fronte a un lavoro basilare, che non scosta il giudizio di una virgola.

Il problema principale delle nuove versioni di Little Orpheus rimane lo stesso di quella giocabile su Apple Arcade (che è sostanzialmente identica): è troppo facile. The Chinese Room non è mai stata una software house famosa per le sfide proposte ai giocatori. Del resto è quella che con Dear Esther ha canonizzato i walking simulator, replicando poi con Everybody's Gone to the Rapture.

Solo che ciò che era tollerabile in un'avventura in prima persona, ossia il focus completo sulla narrazione e la direzione artistica, lo è molto meno in uno platform che ogni tanto prova a fare il platform, non riuscendoci mai davvero. Certo, le piattaforme ci sono, ma nelle tre ore che abbiamo impiegato per finire i nove capitoli da cui è composto il gioco (otto standard più uno bonus) siamo morti solo due volte, tanto per farvi capire quanto sia facile arrivare alla fine. Anche i puzzle sono di una semplicità estrema e non ce n'è stato alcuno che ci abbia bloccati per più di qualche secondo (il tempo di tirare le leve giuste). Tutto ciò che è sfida sembra più una variazione ritmica della narrazione, che un tentativo d'impegnare davvero il giocatore. Il che magari è anche una scelta voluta (anzi, sicuramente lo è), ma visto il genere l'inconsistenza di certe meccaniche si percepisce inesorabilmente.

Non che il gioco scorra male, dato che i livelli sono bellissimi, non tanto per una questione di tecnica bruta, quanto di direzione artistica, davvero curatissima e molto ispirata.