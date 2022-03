Pokémon: peluche vecchi, consunti e inquietanti dei fan diventano virali sui social

Dei vecchi, consunti e inquietanti peluche dei Pokèmon stanno diventando virali sui social network, in particolare su Twitter. Come mai? Come spesso accade in questi casi, il tutto è nato spontaneamente. L'utente Kota, un fan giapponese di lunga data dei Pokémon, ha pubblicato su Twitter la foto del suo amato peluche di Piplup, che gli tiene compagnia da ormai tantissimi anni.

Come visibile dalla foto, il Piplup di Kota non è ridotto molto bene, avendo perso colori e peluria. In effetti sarebbe perfetto per un gioco horror, più che per uno dei Pokémon.

Comunque sia, la sua foto ha scatenato la reazione di Twitter, che ha iniziato a condividerla in modo incontrollato, attirando i proprietari di altri peluche inquietanti, sempre legati alla saga di The Pokémon Company, che si sono uniti alla festa.

Chi riuscirebbe a dormire con accanto un Pikachu simile?