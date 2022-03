Far Cry 6 è gratis nel weekend con il crossover di Stranger Things: The Vanishing

Far Cry 6 questo fine settimana sarà gratis su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Per la precisione il free weekend avrà inizio dal 24 marzo, giorno in cui verrà pubblicata la missione gratuita crossover con Stranger Things intitolata The Vanishing, fino al 27 marzo.

I giocatori potranno iniziare il preload di Far Cry 6 alle 20:00 di oggi, 22 marzo 2022, su PC e piattaforme PlayStation, in modo da poter accedere al gioco completo quando inizierà il weekend gratuito. Durante la prova sarà possibile accedere a tutti i contenuti single-player e co-op, inclusa la già annunciata missione gratuita di Stranger Things che oggi si mostra in un breve teaser trailer, che trovate qui sotto.

The Vanishing, stando alla descrizione ufficiale, porterà per la prima volta un'esperienza di gioco stealth-horror-survival in Far Cry 6, accompagnata da una serie di personaggi misteriosi. I giocatori dovranno entrare in una versione "sottosopra" di Yara, dove Dani scoprirà che gli abitanti stanno scomparendo nel nulla e che nessuno è al sicuro. Sarà possibile esplorare luoghi ispirati a Stranger Things, come un bunker nascosto e un laboratorio abbandonato. La nostra missione sarà quella di ritrovare Chorizo e scoprire cosa è successo agli abitanti, con Dani che potrà contare su un lanciafiamme, un fucile e nuove skin.

Nel caso vogliate continuare le vostre avventure sull'isola di Yara al termine del free weekend, potrete acquistare Far Cry 6 sugli store digitali con fino al 50% di sconto per le varie edizioni.