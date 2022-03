PG Esports: gli “Atleta Esport” vincono i PG Nationals Spring Split 2022

L'edizione 2022 del PG Nationals Spring Split si è conclusa con la vittoria degli Atleta Esport in una finale appassionante e piena di colpi di scena. Gli Atleta sono completamente nuovi nel circuito. Nonostante ciò sono riusciti a imporsi sui Macko, i favoriti, mettendo fine al loro regno.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Gli Atleta Esports sono i vincitori dell'ultima edizione del PG Nationals Spring Split

Nonostante i PG Nationals abbiano sempre rappresentato uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati di esport, si può proprio dire che domenica 20 marzo sia andato in scena uno show che i fan dimenticheranno molto difficilmente. Infatti, non solo gli Atleta sono riusciti a imporsi sui Macko soverchiando ogni pronostico, ma lo hanno fatto con una vittoria senza appello, un 3 a 0 secco che ha puntato i riflettori sull'MVP del match, Gabriele "Gabbo" Olivieri, autore di una prestazione notevole. Una bellissima storia di esport, quella degli Atleta, che, partiti dalle serie minori, si ritrovano ora direttamente qualificati per i Group Stage degli European Masters Spring 2022, torneo continentale dove cercheranno di tenere alto il nome dell'Italia. Il secondo posto, invece, garantisce ai sempre valorosi Macko, ormai abituati a eventi internazionali di simile importanza, l'accesso ai Play-in, vincendo i quali potranno affiancare gli Atleta nella corsa europea.

Ancora una volta PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, Tournament Organizer di tantissimi eventi esport su scala nazionale, fissa un nuovo standard qualitativo per le competizioni online, dimostrando quanto sia alto il livello raggiunto dalle finali del PG Nationals Spring Split, il più apprezzato torneo dedicato a League of Legends in Italia, mettendo in piedi uno show a tutto tondo, ricco di momenti di intrattenimento dedicati alla community. A dimostrarlo sono, in particolare, l'apprezzamento del pubblico, sempre più coinvolto e affezionato ai format PG, e il supporto di realtà di calibro internazionale che vedono nell'azienda italiana lo sbocco ideale per raggiungere la tanto sfuggente Gen-Z. Lo sanno bene i main sponsor del PG Nationals Fonzies (in collaborazione con Dentsu Gaming) e Kit Kat (in sinergia con Sportfive e Dentsu Gaming), che confermano ancora una volta quanto sia in ascesa la scena esport italiana.

La finale del 20 marzo è sicuramente stata per tutti gli appassionati una giornata da ricordare, che ha visto protagonisti i migliori esponenti della scena competitiva italiana darsi battaglia in uno scontro al vertice davvero memorabile, culminata con il lieto fine per la favola degli esordienti ai danni dei campioni in carica Macko. Ora non resta altro che aspettare gli European Masters Spring 2022 e fare il tifo a più non posso per i player che rappresenteranno l'Italia! Ci sarà un altro happy ending per gli Atleta?