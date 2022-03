McDelivery GGang: McDonald’s cerca giocatrici di League of Legends per la seconda edizione

Dopo il successo della passata edizione della McDelivery GGang, McDonald's e Machete Gaming uniscono nuovamente le forze e proseguono l'avventura nel mondo degli eSport con una seconda edizione. Le novità per il 2022 sono davvero tante, con la McDelivery Ggang che si trasforma in una vera e propria Academy di talenti di League of Legends, pronta ad accogliere giocatrici di talento pronte ad entrare nel mondo competitivo.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale, l'obiettivo della McDelivery GGang è quello di "creare un luogo di aggregazione per le giovani gamer italiane che possa mettere in risalto le loro capacità e portare avanti un vero e proprio percorso formativo". Per farlo, McDonald unisce nuovamente le forze con Machete Gaming, brand ideato per connettere il mondo degli eSport e quello dell'intrattenimento musicale.

McDeliver GGang

Le candidature per entrare nell'Academy sono aperte fino al 5 aprile 2022 sul sito ufficiale della McDelivery Ggang, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Il team prescelto sarà supportato da Paolocannone, streamer ed ex pro-player di League of Legends, e dal coach tecnico Alessandro "Sekuar" Sesani del Team Qlash, che durante l'anno aiuterà le ragazze della McDeliver Ggang ad acquisire e consolidare le esperienze nel pro-playing e streaming.

La formazione della McDelivery GGang Academy verrà presentata all'interno di un evento digitale su Twitch il 12 aprile. Le nuove componenti del team saranno protagoniste di una live condotta da Paolo Cannone.