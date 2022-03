Uomo delirante ha venduto la collezione degli Harvest Moon della moglie per prevenirne l'infedeltà

Un uomo ha raccontato su Reddit di aver venduto la collezione di titoli della serie Harvest Moon della moglie per prevenirne l'infedeltà. In che senso, vi starete chiedendo pensando a cosa potrebbe avere a che fare con i problemi coniugali i simpatici personaggi della serie di giochi di ruolo agricoli. Sostanzialmente il tipo non era a suo agio con le storie d'amore che si possono creare nei vari giochi. Chi ci ha giocato saprà che gli Harvest Moon includono meccaniche che consentono di avere appuntamenti e sposare diversi personaggi e questo non piaceva all'uomo.

Lo sappiamo che è difficile capire cosa lo abbia mosso, anche perché fatichiamo a definirlo anche noi. Diciamo che deve essere una persona estremamente insicura per essersela presa con dei videogiochi per tutelare il suo matrimonio.

Il suo messaggio, pubblicato nel subreddit "Am I the Asshole?" e poi cancellato, ma salvato dagli altri utenti, è delirante: "Intendo che siamo una coppia impegnata. Ho tollerato il suo amore per i giochi di simulazione agricola come Harvest Moon e Stardew Valley, ma ora che siamo sposati, mi aspetto che sia devota solo a me e non a questi mariti virtuali."

Quindi ha spiegato di aver venduto su Ebay i giochi della donna, gli Harvest Moon per GameCube e Game Boy Advance e che l'avrebbe obbligata a disinstallare Stardew Valley.

Purtroppo non finisce qui, perché il tizio ha anche voluto spiegare ulteriormente il suo sgangherato punto di vista: "Non vado a comprare cuscini con ragazze anime in abiti succinti e mi aspetto che lei faccia lo stesso con gli uomini immaginari. Si tratta di prevenzione dell'infedeltà."

Naturalmente gli altri utenti non hanno risposto bene alle sue affermazioni senza senso e lo hanno attaccato ferocemente. Il post è stato cancellato dai moderatori perché sospettato di falso (in realtà è semplicemente non verificabile). A prima questa storia fa sorridere ma, nel caso sia vera, dietro c'è probabilmente una donna che soffre.