The House of the Dead: Remake: ecco i contenuti della Limited Edition

Forever Entertainment e Microids hanno presentato i contenuti della Limited Edition di The House of the Dead: Remake, versione riveduta e corretta dello storico sparatutto su binari in arrivo su Nintendo Switch, sviluppato da MegaPixel Studio.



Il gioco The House of the Dead: Remake

Un box lenticolare esclusivo

Due simpatici personaggi zombeggianti

Tanti adesivi

I contenuti dell'edizione speciale di The House of the Dead: Remake

I preordini di The House of the Dead: Remake sono aperti a partire da oggi e la data di uscita di questa edizione è fissata per il 26 maggio 2022.

Leggiamo altri dettagli sul gioco:

Pronti a sparare su una folla di creature zombeggianti come negli anni '90, grazie al remake dell'arcade di culto!

Rinomato biochimico e genetista, il dottor Roy Curien è ossessionato dal progetto che lo accompagna nel corso della sua intera esistenza, ovvero scoprire la natura della vita e della morte. Quando finalmente ci riesce, non sarà esattamente un bene per l'umanità. È qui che entra in scena la sua ex collega Sophie Richards, che chiede aiuto ai suoi amici dell'AMS: Thomas Rogan e l'agente G. La loro missione è semplice, porre fine al macabro progetto del dottore e salvare tutti i dipendenti del laboratorio. In solitaria o in mutiplayer con un amico, The House of the Dead: Remake consente di spara a orde di non morti e creature da incubo in un sparatutto arcade fantasticamente cruento e spudorato.

Un remake allo stato dell'arte con grafica aggiornata, audio e nuove modalità di gioco per questo successo arcade uscito nel 1997!

Solo e multiplayer grazie ai JoyCon.

Azione! Azione! Ancora azione!

Sbloccando l'Enciclopedia dei Mostri sarà possibile conoscerli meglio, e soprattutto individuare tutti i loro punti deboli.

House of the Dead: Remake per Nintendo Switch uscirà in edizione digitale in tutto il mondo a partire dal 7 aprile 2022.