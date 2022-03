Resident Evil Village in arrivo su Xbox Game Pass, stando a un leak dello Store

Resident Evil Village potrebbe approdare a breve su Xbox Game Pass, o quantomeno è ciò che suggerisce un leak comparso sull'Xbox Store polacco, dove il gioco risultava appunto parte del catalogo del servizio in abbonamento.

Abbiamo scritto "risultava" perché il riferimento è stato prontamente rimosso dai responsabili della piattaforma Microsoft, ma non prima che qualche utente scattasse uno screenshot della schermata a riprova di quanto accaduto.

Si è trattato di un semplice errore o dell'anticipazione di ciò che accadrà nei prossimi giorni?

Resident Evil Village disponibile su Xbox Game Pass, secondo lo Store polacco

Premiato di recente come gioco dell'anno agli Steam Awards, Resident Evil Village si pone senza dubbio come uno dei migliori episodi di sempre per la serie survival horror targata Capcom, nonché il primo capitolo che abbandona i tradizionali zombie in favore di un orrore gotico di stampo europeo.

Dopo Resident Evil 7 biohazard (recensione), Ethan Winters torna anche in Village come protagonista, sempre nell'ambito di un'esperienza in prima persona che tuttavia si presta a contaminazioni action decisamente più marcate.

Se ancora non l'avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Resident Evil Village.