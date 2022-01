Steam Awards: Resident Evil Village è il gioco dell'anno, un premio anche per Cyberpunk 2077

Usciti i risultati delle votazioni dei Steam Awards, che hanno premiato Resident Evil Village come gioco dell'anno. Evidentemente il titolo di Capcom deve essere piaciuto davvero tanto ai giocatori PC, nonostante qualche problema di prestazioni dovuto al sistema di protezione Denuvo. Interessante anche il premio andato a Cyberpunk 2077, che dimostra come la percezione del gioco sia molto diversa in ambito PC, rispetto a quello console. Leggiamo tutti i premi:

Gli Steam Awards sono stati votati dagli utenti di Steam nel corso dei saldi natalizi della piattaforma. Come si può vedere, oltre ai titoli già citati, sono presenti anche molti altri giochi noti del 2021, come Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy, Forza Horizon 5 e It Takes Two.

Interessante anche il fatto che Resident Evil Village abbia prevalso contro titoli più PC centrici come Valheim e New World, oltre a Cyberpunk 2077 e Forza Horizon 5.