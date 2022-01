Haunterd Chocolatier: due nuove immagini svelate da Eric Barone, in arte ConcernedApe

ConcernedApe, nome d'arte di Eric Barone, meglio noto in qualità di autore di Stardew Valley, ha svelato nuove immagini del suo prossimo gioco: Haunted Chocolatier. Potete vedere le due immagini nel tweet qui sotto.

Le due immagini di Haunted Chocolatier ci mostrano un paesaggio innevato e un luogo verdeggiante. Il primo è composto da una casa a due piani, in legno, posizionata sul bordo di un precipizio, nel mezzo di alberi. Lo sfondo è un cielo stellato. La seconda immagine mostra invece un autobus trasformato in orto: sul tetto ci sono alcuni ortaggi, arancio e viola, che spuntano dalla terra. L'ingresso, dotato di scalette di legno, ci permette di immaginare che qualcuno viva lì dentro.

Sappiamo che Haunted Chocolatier ci chiederà di diventare dei cioccolatai di primo livello, usando vari tipi di ingredienti che dovremo andare a raccogliere nel mondo di gioco, anche sconfiggendo vari nemici. Il combattimento avrà un ruolo più importante rispetto a Stardew Valley, con nuove capacità come la parata e nuovi meccanismi.

Per ora non sappiamo molto, purtroppo, ma Baron ha svelato che le relazioni tra personaggi torneranno, anche se non per forza con lo stesso stile.