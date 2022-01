Castlevania: Konami ha messo in vendita gli NFT celebrativi per il 35° anniversario

Per festeggiare il 35° anniversario della serie Castlevania, Konami ha avuto la brillante idea di mettere in vendita degli NFT celebrativi della stessa. Niente nuovi giochi, purtroppo.

Cosa sarebbero questi NFT celebrativi? Per la maggior parte sono delle GIF animate con rappresentati dei momenti dei capitoli storici della serie, nemmeno troppo elaborate in realtà. Inoltre ci sono artwork ed elementi grafici tratti dai giochi, nonché dei piccoli filmati, sempre di gameplay. Perché qualcuno dovrebbe comprare questa roba? Difficile dirlo, ma siamo nel 2022 e c'è gente che acquista dei barattoli con dentro dei peti, quindi perché no?

Da notare che l'acquisto degli NFT non cede la proprietà intellettuale di ciò che contengono e che, quindi, non possono essere usati a scopi promozionali o commerciali. Di base una volta fatto l'acquisto potete usarli solo per mostrarli agli amici e ai parenti. C'è da dire che se scaricate le GIF, potete mostrarle agli amici anche senza acquistarle e, pensate, se comprate i giochi, che costano meno degli NFT, potete anche divertirvi.

Pensando quasi con malinconia al pachinko di Silent Hill, eccovi il link alla pagina degli NFT di Castlevania.