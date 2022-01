Etika: NFT celebrativi irrispettosi e razzisti fanno arrabbiare i fan: è uno youtuber morto suicida

Il gruppo internet Antila ha avuto la peculiare idea di realizzare delle brutte immagini di Etika, youtuber morto suicida qualche anno fa, e di metterle in vendita come NFT, scatenando le ire dei fan. Le immagini, raccolte sotto la sigla EtikaPunks, rappresentano lo youtuber in modo stilizzato, in stile CryptoPunks e sono state considerate irrispettose, non solo perché hanno come unico fine il lucro, ma anche per i loro contenuti.

Una delle immagini di EtikaPunks

Desmond 'Etika' Amofah è stato uno youtuber dedito alle piattaforme di Nintendo, conosciuto per le sue reazioni agli annunci relativi alla serie Smash Bros. Si è suicidato a giugno 2019, dopo una lunga battaglia contro una terribile malattia mentale. I fan, raccolti sotto il nome di JoyCon Boys, allora lo incitavano a fare pazzie, probabilmente non capendo fino a che punto si sarebbe spinto, mentre ora sono diventati i custodi della sua memoria.

Vederlo diventare il soggetto di alcuni NFT è stato letto come un vero e proprio affronto, un po' come quello che è successo per gli NFT dedicati a Stan Lee.

Il progetto EtikaPunks è stato annunciato il 4 gennaio 2022 per commemorare la vita di Etika, ma è stato accolto in modo davvero negativo dalla comunità. C'è chi lo ha definito una disgrazia, chi grottesco, chi semplicemente disgustoso. Alcuni hanno chiesto azioni legali contro gli autori per aver usato le fattezze di una persona morta, senza il consenso dei suoi familiari.

Oltre alla mancanza di tatto, questi NFT sono anche terribili nei contenuti. In uno Etika è rappresentato davanti a un ponte. Molti lo hanno riconosciuto come il Manhattan Bridge, quello da cui si presume lo youtuber si sia lanciato per suicidarsi. In un altro è rappresentato come una scimmia, con tanto di banana. Una rappresentazione decisamente razzista, trattandosi di un ragazzo di colore.

La pagina di EtikaPunks su Rarible, il negozio online dove sono in vendita gli NFT, specifica di non essere affiliato con Etika e la sua famiglia.