Genshin Impact: nuove skin e modifiche sono delle censure richieste dalla Cina?

Genshin Impact ha ricevuto nelle ore scorse l'atteso aggiornamento 2.4 e, con questo, anche l'annuncio di diverse novità tra le quali anche nuove skin alternative e modifiche per alcuni personaggi, che potrebbero rappresentare delle vere e proprie censure richieste dal governo della Cina, che ha preso alquanto di mira il successo di MiHoYo sotto alcuni aspetti specifici delle nuove regolamentazioni in maniera di videogiochi.

Come abbiamo visto, con la versione 2.4 è giunto anche l'annuncio del prossimo arrivo di 4 skin alternative per Mona, Jean, Rosaria e Amber, che non cambiano più di tanto l'aspetto dei personaggi ma indubbiamente risultano in abiti più coprenti e meno pelle visibile, cosa che sembra proprio rientrare nelle nuove linee guida imposte dal governo cinese per i personaggi dei videogiochi.

Il fatto che la modifica degli abiti, che risulterebbero molto meno succinti per le quattro combattenti, sia obbligatoria solo in Cina fa pensare che l'aggiornamento sia stata una pezza messa d'urgenza da MiHoYo per non incappare in problemi con i regolamenti interni del mercato videoludico. D'altra parte, le modifiche previste non riguardano solo le skin ma anche alcune animazioni dei personaggi, così come i movimenti della telecamera in alcune situazioni.

Tra le novità ce n'è infatti una in particolare che rende i personaggi trasparenti se si muove la telecamera al di sotto di questi mentre sono in volo, evidentemente per impedire la visione di parti "nascoste" e impedire che possa diventare rivelatoria per alcune zone del corpo dei personaggi.

Genshin Impact, alcuni dei nuovi abiti imposti in Cina

Allo stesso modo, MiHoYo ha riferito di voler effettuare ulteriori cambiamenti alle "animazioni di transizione" a partire dai prossimi aggiornamenti, oltre a nuovi costumi che arriveranno nella versione 2.5 e si preannunciano probabilmente più coprenti anche per altri personaggi.

È molto probabile che questi cambiamenti siano stati effettuati per rientrare nelle linee guida del CCP, tanto che il team di sviluppo ha deciso di ricompensare gli utenti cinesi con ben 1200 Primogem per il disturbo arrecato, ben più di quelle riservate agli utenti occidentali a cui le modifiche non sono imposte in maniera obbligatoria.

Lo scorso settembre, la Cina ha modificato il procedimento di approvazione dei videogiochi con linee guida più restrittive anche per quanto riguarda l'aspetto dei personaggi: vengono considerati particolarmente critici i personaggi femminili troppo svestiti ma anche i personaggi maschili giudicati troppo "effeminati", tra i quali un esempio usato dal CCP è proprio Venti di Genshin Impact, altro probabile soggetto di ulteriori cambiamenti futuri. Vista la diffusione e visibilità raggiunta dal gioco, è molto probabile che MiHoYo debba ricorrere ad ulteriori cambiamenti anche più stringenti nei prossimi aggiornamenti.