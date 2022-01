Xbox Series X|S: Microsoft non eliminerà la modalità sviluppatori, smentita ufficiale

In seguito alle voci di ieri sulla possibile volontà di Microsoft di rimuovere o disabilitare in maniera permanente la modalità sviluppatori presente in Xbox Series X|S e Xbox One, la compagnia ha voluto smentire che ci sia questa volontà: l'ondata di disattivazioni è avvenuta a causa di una normale manutenzione del sistema e, in alcuni casi, potrebbe essersi trattato di un errore che verrà risolto in breve.

A spiegare la questione è intervenuto direttamente Jason Ronald, il designer a capo del progetto Xbox Series X|S, che ha voluto chiarire la questione: "Non abbiamo intenzione di rimuovere o disabilitare la modalità sviluppatori sulle console Xbox. Continuiamo a credere e supportare in una community rigogliosa di sviluppatori indie di app e giochi su Xbox", ha riferito Ronald.



La cancellazione di alcuni account sembrerebbe dovuta a una semplice operazione di manutenzione, che ha disattivato quegli account che risultavano inattivi da tempo, ma sembra che la disattivazione totale sia stata il risultato di un errore: "Come parte di una manutenzione programmata e periodica sulla rimozione di account inattivi, un certo numero di account appartenenti al Partner Center utilizzati per abilitare la modalità sviluppatori su Xbox One e Xbox Series X|S è stato inavvertitamente disattivato", ha spiegato il progettista delle nuove console Microsoft.



"Stiamo lavorando attivamente per identificare e riattivare la modalità sviluppatori su Xbox One e Xbox Series X|S, se il vostro account è stato inavvertitamente disattivato e volete accelerare il processo di riattivazione, contattate ReportApp@Microsoft.com. Ci scusiamo per l'inconveniente e stiamo lavorando per rimediare a questo il prima possibile, grazie per la pazienza".

In effetti, anche varie testimonianze di utenti che si erano ritrovati con l'account disattivato hanno notato una riattivazione a breve distanza. Il timore sulla possibile disattivazione totale della modalità sviluppatori di Xbox era partita ieri soprattutto dal canale YouTube ModernVintageGaming che aveva peraltro trattato, in precedenza, la questione di tale modalità di Xbox in connessione con l'uso di emulatori. L'iniziativa di Microsoft poteva sembrare una minaccia per l'emulazione sulla console anche se la questione presentava comunque dei lati piuttosto dubbi: la modalità sviluppatori presuppone infatti normalmente l'uso della console per sviluppare giochi o app, dunque è anche piuttosto normale che questa venga disattivata qualora sia chiaro che non venga utilizzata.

D'altra parte, gli emulatori come RetroArch e simili funzionano comunque anche con la console impostata in modalità retail standard, dunque gran parte dell'allarmismo sull'impossibilità di utilizzare gli emulatori era comunque ingiustificato, sebbene sia sempre possibile che questi possano essere rimossi in futuro, vista la zona grigia in cui si muovono in base al loro utilizzo.