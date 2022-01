Xbox Series X|S: Microsoft sta disattivando la modalità sviluppatori

Pare che Microsoft stia disattivando la modalità sviluppatori di Xbox Series X|S e, in generale, di tutte le console Xbox, ma solo per gli account inattivi, ossia quelli che non la utilizzano per gli scopi preposti. Il codice di comportamento per sviluppatori della casa di Redmond ha da sempre specificato che per usufruire della modalità sviluppatori bisogna garantire una presenza attiva nel Negozio. Del resto è pensata appositamente per gli studi che vogliono sviluppare software, in particolare giochi, quindi non stupisce più di tanto che si sia arrivati a questo punto.

Certo, così facendo sta rendendo la vita complicata a tutti quelli che avevano attivato dal modalità sviluppatori solo per utilizzare gli emulatori con le nuove Xbox, che si potrebbero ritrovare bloccati da un momento all'altro.

Di fatto sono proprio questi ultimi gli utenti che si stanno lamentando più vocalmente, anche se va specificato che Microsoft non ha mai avallato ufficialmente l'emulazione illegale sulle sue console, diventata molto famosa grazie alla facilità con cui si potevano installare emulatori e giochi proprio grazie alla modalità sviluppatori, tanto da spingere qualcuno a definire Xbox Series S la macchina perfetta per l'emulazione.

Peccato. Sicuramente ci saranno dei modi per aggirare i blocchi e installare comunque gli emulatori, ma si tratta comunque di un limite in più e le maggiori complicazioni potrebbero far desistere più di qualcuno dal provare.