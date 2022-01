Alan Wake Remastered: la nuova patch introduce auto HDR su Xbox e altri cambiamenti

Alan Wake Remastered ottiene una nuova patch per le sue varie versioni, che tra le altre cose introduce il supporto per la tecnologia auto HDR su Xbox e altri cambiamenti, tra i quali il miglioramento della stabilità e aggiustamenti a bug vari.

La versione Xbox Series X|S ottiene la patch 2.0.0.5, che come caratteristica specifica introduce il supporto la tecnologia auto HDR specifica delle console Microsoft, che applica sostanzialmente una forma di HDR a posteriori sul gioco, come succede con i titoli in retrocompatibilità, oltre a diverse altre novità.

Le versioni PS5 e PS4 ottengono la patch 1.0.0.4, mentre la versione Xbox One ottiene l'update 1.0.0.9, che a parte l'auto HDR corrispondono nella maggior parte delle caratteristiche.

In particolare, si parla di incremento della stabilità del gioco e aggiustamento di vari bug e glitch, in particolare uno dell'Episodio 2 il quale impediva il completamento dell'obiettivo "Raggiungi la cima del mulino".

Tra le altre cose, vengono corretti alcuni problemi con il lag dell'audio e con l'uscita mono che poteva emergere durante alcune scene d'intermezzo. Particolarmente interessante anche il fatto che pare venga mitigato lo screen tearing visibile su Xbox One, oltre a diversi altri aggiustamenti.

Nel frattempo, è emerso che Alan Wake Remastered ha venduto bene, lo potete conoscere meglio nella nostra recensione.