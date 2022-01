Playground Games: il co-fondatore Gavin Raeburn lascia il team di Forza Horizon

Gavin Raeburn, co-fondatore e Studio Director di Playground Games, ha lasciato il team, venendo sostituito da Trevor Williams, altro co-fondatore della squadra che ha recentemente sviluppato Forza Horizon 5.

In quanto membro fondatore, insieme a Williams, Raeburn è dentro Playground Games dall'inizio delle attività del team, ovvero 12 anni fa, all'epoca del primo Forza Horizon, ma la sua carriera parte da molto tempo prima: tra i suoi primi lavori c'è il classico The Equalizer su Commodore 64, passando poi a Codemasters e a successi più recenti come TOCA Championship, DiRT e GRID.

Nel 2009, ha lasciato Codemasters per fondare Playground Games e sviluppare Forza Horizon, con il team che è stato poi acquisito da Microsoft nel 2018.

Forza Horizon 5 è il recente successo di Playground Games

Il posto di Studio Director viene ora preso da Trevor Williams, altro fondatore del team, in attesa di sapere quale sarà la prossima occupazione di Raeburn, dopo il successo di Forza Horizon 5 e lo sviluppo in corso di Fable.

"Dopo 12 anni al lavoro sulla premiata serie Forza Horizon, Gavin Raeburn lascia Playground Games e il suo ruolo di Studio Director", ha scritto Alan Hartman, CVP di Playground. "Membro fondatore di Playground Games, ringraziamo Gav per la sua leadership e il contributo al franchise di Forza e gli auguriamo il meglio. Il co-fondatore Trevor Williams effettuerà la transizione da General Manager a Studio Head con effetto immediato, mentre il team continua a focalizzarsi sugli aggiornamenti di Forza Horizon 5 e sullo sviluppo di Fable".