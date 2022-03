Amouranth: acquistate azioni di Activision Blizzard per 2 milioni di dollari malgrado le cause

La star dei social Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha annunciato di aver acquistato azioni di Activision Blizzard per un valore complessivo di 2 milioni di dollari, nonostante le cause legali della compagnia.

Amouranth è la streamer Twitch più seguita al mondo, conosciuta in particolare per i suoi contenuti soft erotici. Negli anni, non ha lesinato di investire i molti soldi guadagnati con la sua attività principale in vari campi (un benzinaio, un 7-Eleven, una compagnia che produce palle di plastica), tra i quali anche il mercato azionario. Prima delle azioni di Activision Blizzard aveva speso 5.000.000 di dollari in quelle di Google.

Perché comprare le azioni di Activision Blizzard? Il motivo è facile da intuire: l'acquisizione da parte di Microsoft per quasi 70 miliardi di dollari, che le farà sicuramente crescere di valore. Se l'affare andrà in porto, Amouranth guadagnerà il 20% su quanto investito.

Qualcuno le ha fatto notare delle cause legali per molestie e maltrattamenti in cui è coinvolta la compagnia, ma lei non si è scomposta affermando che quando sarà di Microsoft i dirigenti attuali, Bobby Kotick compreso, saranno mandati via.

Amouranth ha anche scherzato sulla scelta di trasformare alcuni dipinti femminili di World of Warcraft in sill life di vasi pieni di frutta. Il suo primo obiettivo come azionista sarà quindi quello di indire una riunione per deoggettificare le donne del gioco ritrasformandole appunto in donne.

Solo il tempo ci dirà se Microsoft riuscirà effettivamente a prendere Activision Blizzard rendendo Amouranth un po' più ricca di quanto non sia già.