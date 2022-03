Street Fighter 5 Definitive Update: patch 3.11 disponibile, ecco i dettagli

Come promesso da Capcom, Street Fighter 5 ha ricevuto in queste ore il Definitive Update, ovvero la patch 3.11 che rappresenta l'aggiornamento finale per il gioco, contenente numerosi miglioramenti e correzioni, come vediamo nei dettagli emersi dalle note ufficiali.

Si tratta di un download sostanzioso da 37 GB su PS4 e PS5 e da 30 GB su PC, che va a coinvolgere numerosi aspetti del gioco.

Non ci sono aggiunte in termini di contenuti come nuovi personaggi o livelli, ma si tratta di un aggiornamento che agisce soprattutto sul bilanciamento e le meccaniche del gameplay, dunque risulta comunque fondamentale per l'uso del gioco.

Uno degli aspetti principali toccati dall'update riguarda le combo, con i Combo Counts che ottengono vari cambiamenti: il conteggio dei punti relativi alle combo parte da un certo valore in base alla mossa utilizzata, la quale influenza anche la possibilità di innescare o meno una combo.

Questo sistema di conteggio si applica per tutta la durata della combo, con un calcolo in tempo reale in base alla concatenazione di mosse, tra valore, incremento e limite, cosa che rende più dinamica e matematicamente sensata la costruzione delle combo, a quanto pare.

Per il resto, alcune correzioni sono state applicate ai lanci, che a volte non rispondevano alla direzione impartita, e alle combo a mezz'aria, oltre a un particolare problema di calcolo del valore della rottura della guardia avversaria, che causava dei problemi con la gestione dei danni successivi.

Insomma, si tratta di elementi molto tecnici e sottili, che sommati tutti insieme dovrebbero però portare a un notevole miglioramento delle performance del gioco e del gameplay. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle note ufficiali della patch pubblicate da Capcom in queste ore.

Nei giorni scorsi, avevamo visto un video di presentazione per l'aggiornamento definitivo di marzo 2022 riportato qui sopra, mentre nel frattempo la compagnia ha annunciato Street Fighter 6.