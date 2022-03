Dati di vendita: ecco le trenta serie di videogiochi più vendute nel Regno Unito

La compagnia di rilevamento dati del mercato inglese dei videogiochi, GfK, ha svelato quali sono le trenta serie più vendute sul territorio, stilando una vera e propria classifica. I dati raccolti partono dal 1995 e comprendono tutti i capitoli dei diversi brand pubblicati dagli esordi fino a oggi.

FIFA Call of Duty Mario Grand Theft Auto LEGO Star Wars The Sims Pokémon Assassin's Creed Need For Speed Sonic WWE e WWF Marvel Wii Fit Tom Clancy Guitar Hero/DJ Hero Pro Evolution Soccer 22 Skylanders Battlefield Tomb Raider Halo DC Formula One Gran Turismo Forza Harry Potter Crash Bandicoot The Olympic Games Zelda PGA Tour Golf

Combinate, le trenta serie hanno generato 26,3 miliardi di sterline di ricavi nel corso di 27 anni. Non sorprende di vedere FIFA in prima posizione, visto il successo di ogni singola uscita (50 giochi lanciati in trent'anni circa), come non stupisce Call of Duty in seconda posizione (32 giochi lanciati, in quasi 20 anni).

In terza posizione spunta Mario di Nintendo, che include i capitoli principali e gli spin-off, per un gran totale di 109 giochi. I più venduti sono stati, nell'ordine: Mario Kart Wii, Mario Kart 8 e New Super Mario Bros.

La serie GTA ha preso la quinta posizione. ma va considerato che il brand ha ricevuto molti meno lanci rispetto agli altri citati.

Altri dettagli interessanti: undici dei trenta brand in classifica sono su licenza, come Star Wars, Harry Potter e LEGO.